Югра запустила пилотный проект цифрового контроля за строительными отходами

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 февраля. /ТАСС/. Пилотный проект по внедрению электронного сервиса учета и контроля образования и движения строительных отходов запустили в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО-Югре). Об этом сообщили в четверг журналистам в фонде Росконгресс.

"Соглашение о запуске пилотного проекта в регионе заключили разработчик системы, компания "Большая тройка", и правительство ХМАО. Информационная система "Обращение с отходами строительства, сноса и грунтов" - часть большого проекта "Цифровая экология". Проект стал финалистом форума "Сильные идеи для нового времени", организованного АСИ и Фондом Росконгресс в ноябре 2020 года и вошел в топ-100 экспертного рейтинга", - говорится в сообщении.

В фонде пояснили, что технология разработана для внутриотраслевой кооперации и взаимодействия участников отрасли обращения с отходами строительства, сноса и грунтов (ОССиГ) в Югре. Система позволяет повысить контроль за отраслью и вести мониторинг в режиме реального времени.

"Разработанный нами электронный сервис позволяет собирать полные данные обо всех объектах строительства или ремонта, будь то дома, дороги или, что еще важнее, инфраструктурные объекты, одним словом, обо всех отходообразователях, а также данные об объектах обращения с этими отходами. На их основе система строит модели развития отрасли обращения с ОССиГ и оптимальные маршруты перемещения этих отходов", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Большой тройки" Артема Седова.

По данным нацпроекта "Экология", в мире производится около 17,5 млрд тонн отходов в год, из них около 70 млн тонн мусора приходится на россиян. В прошлом году в России без лицензии работало свыше 1,5 тыс. свалок. Озабоченность экспертов вызывает и накопление опасных отходов. Так, по статистике, только 1,5% отходов I и II классов опасности, для которых характерна самая значительная степень вредного воздействия на окружающую среду, обезвреживают и утилизируют. Все остальное - около 400 тыс. тонн опасных веществ в год - накапливается.