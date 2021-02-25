Авторские сборы в России в пандемию упали в три раза

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Организации по коллективному управлению авторскими правами зафиксировали снижение доходов авторов в пандемию почти в три раза. Об этом сообщил в четверг председатель правления Российского авторского общества (РАО) Максим Дмитриев.

"По деятельности организаций, которые были связаны с развлекательной индустрией в части живых выступлений артистов, концертных выступлений артистов и использования музыки в общественных местах - кафе, бары, рестораны, - сборы вознаграждений упали практически в три раза, что негативно повлияло на общее настроение всех участников рынка", - сказал он, выступая в рамках онлайн-дискуссии "Культура и творческие индустрии в России", организованной Евразийской конфедерацией обществ правообладателей (ЕАКОП).

При этом увеличились сборы от использования контента онлайн, уточнил Дмитриев. "Если брать в абсолютных величинах, то в 2020 году доход компаний от использования музыки онлайн вырос процентов на 40", - заметил эксперт. Глава РАО связал это с существенным ростом спроса на онлайн-контент. "Народ, находясь в изоляции, хотел слушать музыку и смотреть видео, поэтому активность в данном сегменте выросла", - пояснил он.