Международные резервы РФ за неделю сократились на $5,8 млрд

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Международные резервы РФ по данным на 19 февраля 2021 года сократились на 1% (или на $5,8 млрд) по сравнению с показателем на 12 февраля и составили $585,7 млрд, говорится в материалах Банка России.

По данным регулятора, сокращение резервов произошло в результате снижения цен на золото и отрицательной курсовой переоценки.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.