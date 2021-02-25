{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Международные резервы РФ за неделю сократились на $5,8 млрд

Сокращение произошло в результате снижения цен на золото и отрицательной курсовой переоценки, сообщил Центробанк

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Международные резервы РФ по данным на 19 февраля 2021 года сократились на 1% (или на $5,8 млрд) по сравнению с показателем на 12 февраля и составили $585,7 млрд, говорится в материалах Банка России.

По данным регулятора, сокращение резервов произошло в результате снижения цен на золото и отрицательной курсовой переоценки.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.

Теги
Россия
Центр "Композитная долина" начнет работать в Тульской области в 2023 году
Планируется, что "Композитная долина" будет располагаться на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Узловая"
Читать полностью