"Ведомости": "Аэрофлот" предложил разрешить менять условия перевозки пассажира

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. "Аэрофлот" предложил президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну ввести в России тариф, при котором авиакомпания сможет самостоятельно пересадить пассажира на другой, более ранний или поздний, аналогичный рейс. Об этом в пятницу сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на проект федерального закона о внесении изменений в Воздушный кодекс и авиационные правила.

Авиакомпания прогнозирует, что использование новых тарифов позволит снизить среднюю стоимость билета на 2%.

Как пишет издание, "Аэрофлот" предлагает разрешить авиаперевозчикам самостоятельно, без согласия самого пассажира, который купил билет по такому тарифу, менять условия перевозки: дату, рейс, маршрут и класс обслуживания. Кроме того, компания в некоторых случаях должна будет выплатить компенсацию пассажиру. Однако, если уведомление о невозможности предоставить место на рейсе пришло за две недели до вылета, то компенсация не выплачивается.

Максимальный размер выплаты составит 30 тыс. рублей. Также у пассажира будет возможность купить билет на этот же рейс по обычному тарифу, но уже с гарантированным перелетом.

Рассмотрение инициативы отложено до конца февраля, чтобы собрать мнения всех авиакомпаний. По словам представителя "Аэрофлота" Михаила Демина, "в настоящий момент в актуальной повестке такая инициатива не рассматривается". Представитель Минтранса сообщил газете, что предложение не будет обсуждаться "до [момента] полноценного восстановления авиасообщения".