Индекс Hang Seng упал на 2,2% при открытии торгов в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 февраля. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже в пятницу открылись снижением котировок вслед за спадом на рынке акций США. Индекс Hang Seng сократился на 662 пункта (2,2%), до значения 29 412, свидетельствуют данные этой площадки.

Отрицательная динамика охватила все ключевые "голубые фишки", за исключением Банка Китая. Заметно подешевели активы, связанные с сырьевым сектором, высокими технологиями, игорным бизнесом в Макао.

На 10% обрушились акции холдинга Shenzhou International Group - крупнейшего китайского экспортера трикотажных изделий. На 7% ухудшились позиции золотодобывающего предприятия Zijin Mining.

Котирующиеся в Гонконге ценные бумаги российского алюминиевого гиганта "Русал" подешевели на 5,13%, до 4,25 гонконгского доллара за единицу ($0,55).

В отрицательной зоне также проходят утренние торги на биржах материкового Китая и Тайваня.