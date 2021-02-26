Предзаказы на Hyundai Ioniq 5 в Южной Корее за один день превысили 25 тыс.

СЕУЛ, 26 февраля. /ТАСС/. Предварительные заказы на электромобиль Ioniq 5 южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor побили рекорд, превысив 25 тыс. в первый же день открытия продаж. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба компании.

23 февраля южнокорейский Hyundai Motor представил Ioniq 5, созданный на основе принципиально новой архитектуры. Это первый автомобиль компании, разработанный на глобальной модульной платформе для электромобилей E-GMP. В первый день были оформлены предварительные заказы на 25 тыс. электромобилей этой модели.

Цель по продажам на весь 2021 год была изначально поставлена на уровне 26,5 тыс. единиц. Таким образом, новика побила рекорд по предзаказам среди всех автомобилей Hyundai Motor. До сих пор первенство по этому показателю принадлежало модели KIA Carnival четвертого поколения, которая была представлена в августе прошлого года. Тогда объем предзаказов составил 23 тыс. машин.

Розничная цена Ioniq 5 составляет около $50 тыс. за версию Exclusive и $55 тыс. за комплектацию Prestige. С учетом налоговых льгот центрального правительства (до $3 тыс.) и различных субсидий (до $11 тыс. в Сеуле), Ioniq 5 можно будет приобрести за чуть более $30 тыс., отмечается в сообщении компании-производителя.