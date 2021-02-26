"Известия": в Госдуме предлагают запретить смену управляющих компаний в домах

МОСКВА. 26 февраля. /ТАСС/. Управляющие компании многоквартирных домов нельзя будет заменить в первый год их работы. Такие изменения в законодательстве предложили депутаты Госдумы для пресечения деятельности злоумышленников. Об этом в пятницу сообщают "Известия", ссылаясь на письмо зампредседателя комитета Думы по контролю и регламенту Натальи Костенко.

"Мы поддерживаем предложение. Сегодня в законе написано, что УК может работать от одного года до пяти лет, но суды смотрят на это иначе. Можно эту норму обозначить конкретно", - поделился с изданием первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

По информации газеты, согласно Жилищному кодексу, договор управления многоквартирными домами устанавливается на срок от одного года до пяти лет, но ЖК РФ допускает проведение собрания собственников квартир по вопросу смены УК в любое время. Судебная практика говорит, что УК зачастую меняют каждый месяц, чем пользуются недобросовестные компании, отметила Костенко в своем письме в адрес главы Минстроя Ирека Файзуллина. Бывает, что одна компания призывает отказаться от услуг другой и обещает золотые горы, но затем не выполняет обязательства. По словам Костенко, нередки случаи, когда злоумышленники подделывают решения собраний, проводят их тайно от жильцов и вступают в сговор с руководителем товарищества собственников жилья (ТСЖ).

Как пишет газета, депутат предложила запретить смену добросовестной УК до истечения первого года ее работы. При этом останется право жильцов менять управляющую компанию до окончания этого срока в случае, если она не исполняет свои обязанности и это доказано проверкой жилищной инспекции.

Председатель экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова подчеркнула, что договор управления УК заключается не менее чем на год, и реализация инициативы поможет исключить случаи, когда добросовестным компаниям приходится прерывать финансовый год преждевременно.