Глава Адыгеи потребовал повысить эффективность работы по реализации нацпроектов

МАЙКОП, 26 февраля. /ТАСС/. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов потребовал повысить эффективность работы по реализации национальных проектов в регионе. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы республики по итогам его встречи с председателем региональной контрольно-счетной палаты.

Кумпилов напомнил, что в Адыгее реализуются госпрограммы, нацпроекты, а также индивидуальная программа социально-экономического развития. "Нам важно повысить эффективность работы, исключить все факторы, мешающие достижению высоких результатов", - сказал Кумпилов. По его словам, контрольно-счетная палата вносит серьезный вклад в укрепление финансовой дисциплины, и от ее деятельности зависит результативность выполнения стоящих перед регионом задач.

В пресс-службе пояснили, что за минувший год специалисты палаты провели семь контрольных мероприятий, три из которых - переходящие, они завершатся в первом полугодии уже текущего года. "Проверено использование средств на сумму 2,3 млрд рублей и имущества балансовой стоимостью 1,3 млрд рублей", - отметили в пресс-службе.

По итогам проведенных мероприятий составлено 64 акта, 21 представление и одно предписание. "Возмещенные средства поступили в доход республиканского бюджета. Кроме того, за прошлый год палатой подготовлено 26 заключений на проекты нормативно-правовых актов и проведено девять экспертно-аналитических мероприятий", - сказали в пресс-службе.