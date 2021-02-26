В Минфине намерены убедить ЕАЭС снизить порог беспошлинного ввоза товаров

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. РФ будет убеждать страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в необходимости снизить порог беспошлинного ввоза товаров из интернет-магазинов, чтобы не создавались неконкурентные условия на российском товарном рынке, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на коллегии Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

"Мы должны взаимодействовать с нашими партнерами в ЕАЭС, убедить их в необходимости снижения порогов с тем, чтобы электронная торговля, электронная коммерция также облагалась соответствующими сборами, и те товары, которые завозятся в рамках электронной коммерции, не создавали неконкурентные условия на товарном рынке в России", - сказал Силуанов.

"Продолжим совместную работу на площадке ЕАЭС по снижению порога беспошлинного ввоза для товаров электронной торговли", - добавил он.

С января 2019 года без уплаты таможенных пошлин и налогов на территорию ЕАЭС можно ввозить товары для личного пользования стоимостью не более €500, вес которых не превышает 25 кг. Минфин ранее предложил сохранить такой порог для ввоза товаров не чаще одного раза в месяц, а при повторном и последующем ввозах снизить его до 50 евро и 10 кг.