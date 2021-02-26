Состояние Илона Маска снизилось почти на $14 млрд за сутки

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Состояние американского предпринимателя Илона Маска, возглавляющего компании Tesla и SpaceX, в пятницу снизилось почти на $14 млрд из-за падения стоимости акций Tesla. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, Маск сейчас занимает вторую строчку составляемого агентством рейтинга богатейших людей мира, его состояние оценивается в $176 млрд. В результате снижения стоимости акций Tesla почти на 8,06% на торгах в четверг Маск потерял $13,6 млрд.

В начале февраля Маск с $190 млрд занимал первую строчку в "Индексе миллиардеров". В настоящее время в рейтинге лидирует основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос, чье состояние сейчас оценивается в $180 млрд. За прошедшие сутки оно также снизилось - на $5,55 млрд.