Toyota отзывает в России почти 3,5 тыс. автомобилей

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель Toyota в России - "Тойота Мотор" - отзывает 3 428 автомобилей Hilux и Fortuner. Речь идет о транспортных средствах, реализованных с 17 августа 2018 года по настоящее время, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причина отзыва транспортных средств: прочность поршня усилителя тормозов может быть снижена из-за особенностей его производства. В таком состоянии поршень может получить повреждение при резком торможении и, в худшем случае, тормозной путь автомобиля увеличится по причине снижения эффективности работы усилителя тормозов", - отметили в Росстандарте.

На всех транспортных средствах будет выполнена проверка усилителя тормозов и, в случае необходимости, будет выполнена замена усилителя тормозов на новый, модернизированный. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.