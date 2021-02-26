Nordgold начнет производство в якутском Токко в 2024 году

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Золотодобытчик Nordgold завершил предварительную экономическую оценку проекта Токко в Якутии и планирует начать добычу золота в 2024 году, говорится в сообщении компании.

Строительство на месторождении компания планирует начать в 2022 году. Среднегодовая добыча составит 168 тыс. унций, а всего Nordgold рассчитывает произвести порядка 2,37 млн унций золота за время реализации проекта.

Минеральные ресурсы Токко оцениваются в 3,6 млн унций золота. Добыча руды из двух карьеров составит 14 млн тонн в год.Совокупные денежные затраты составят $637 на унцию золота.

Инвестиции в проект на стадии до начала производства золота - $306 млн, отмечает компания. На поддержание и развитие месторождения могут потребоваться еще $311 млн. Показатель NPV проекта после уплаты налогов составляет $653 млн (при ставке дисконтирования в 5% и цене золота в $1,4 тыс. за унцию).

"Результаты предварительной экономической оценки подтверждают наш давний интерес к проекту Токко, который станет нашим вторым по величине добычи месторождением при выходе на полную мощность. Мы уверены в нашей способности быстро и успешно развивать проект Токко и рассчитываем начать строительство в 2022 году, а получить первое золото в 2024 году, при условии проведения технико-экономического обоснования, запланированного на 2021 год", - сообщил глава компании Николай Зеленский, слова которого приводятся в сообщении.

Золотодобывающая компания Nordgold владеет десятью действующими рудниками (пять находятся в России, три - в Буркина-Фасо, по одному - в Гвинее и в Казахстане), ряд объектов находится на стадии развития. Основные акционеры Nordgold - семья Алексея Мордашова с долей 99,94%.