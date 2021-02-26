Минпромторг не поддержал ограничение экспорта удобрений

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Минпромторг РФ не поддерживает ограничение экспорта минеральных удобрений, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Минпромторг России не поддерживает ограничение экспорта удобрений. Производство минеральных удобрений - это экспортоориентированная и высококонкурентная отрасль на мировом рынке. Доля минеральных удобрений в российском не сырьевом неэнергетическом экспорте на текущий момент составляет порядка 5,5%. Доля России в мировом производстве минеральных удобрений - 12%, - отметили в министерстве. - Любые ограничения экспортных поставок минеральных удобрений - это потеря конкурентоспособности российской продукции и, как следствие, риски снижения ее производства".

Ранее президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Владимир Плотников заявил, что стоит ввести госпошлину на экспорт минеральных удобрений, если цены на них на внутреннем рынке продолжат расти.

В Минпромторге уточнили, что разница между экспортной ценой и ценой на внутреннем рынке сегодня достигает 20% и более.

Кроме того, ФАС России проводит проверки в отношении фактов завышения цен на минеральные удобрения. "Минпромторг России ожидает получения результатов проверки в первой декаде марта. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства, ФАС России будут предприняты необходимые меры реагирования", - уточнили в министерстве.