Авиакомпания Norwegian отменила заказ на 88 самолетов производства Airbus

ХЕЛЬСИНКИ, 26 февраля. /ТАСС/. Норвежская авиакомпания Norwegian отменила заказ на 88 узкофюзеляжных лайнеров производства компании Airbus. Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителя авиакомпании.

Авиакомпания понесла убытки в размере 4,8 миллиарда норвежских крон (около $93,5 млн) в четвертом квартале 2020 года из-за расторжения договоров купли-продажи с Airbus и Boeing.

Ранее Norwegian сообщала, что в январе 2021 года перевезла на 96% меньше пассажиров, чем за этот же месяц годом ранее. Norwegian планирует отказаться от выполнения рейсов на дальние расстояния и сосредоточиться на работе на европейском рынке на фоне последствий пандемии для авиаотрасли.

Согласно плану, в Европе в 2021 году Norwegian будет летать по примерно 50 направлениям, а в 2022 году их число расширится до 70. При этом компания планирует снизить цены на европейские перелеты.

Пассажиропоток норвежской авиакомпании весной 2020 года упал почти на 99% на фоне распространения коронавируса в мире и принятых в связи с этим ограничительных мер. При этом компания ранее заявляла, что намерена восстановить в полном объеме свою деятельность к январю 2022 года.