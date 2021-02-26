Начальника одного из департаментов "Газпрома" назначили главой аппарата правления

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Начальник департамента 101 "Газпрома" Ирина Милютина назначена заместителем председателя правления - руководителем аппарата правления. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

Прошлый глава аппарата правления Вячеслав Коптелов переходит на другую работу.

Также для совершенствования организационной структуры ПАО "Газпром" функции и численность департамента 101 было решено передать в аппарат правления.

Кроме того, "Газпром" сообщил о кадровых перестановках и в департаменте 647. Начальником этого департамента назначен Андрей Чеканский, ранее занимавший должность начальника управления в департаменте 647.

До этого департамент возглавлял Николай Ткаченко. Сейчас он переходит на пост генерального директора АО "Газстройпром".