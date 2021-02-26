Средний срок выданной в январе ипотеки достиг 19 лет

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Средний срок выданной в январе ипотеки составил 227,8 месяца (почти 19 лет). Это максимальный срок за последние два года, такие данные приведены в отчете Центробанка.

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Рост по сравнению с аналогичным показателем предыдущего месяца составил 1,2%, по сравнению с январем прошлого года - почти 4%.

Средняя процентная ставка по ипотечным кредитам в январе, напротив, снизилась до 7,23% против 7,36% в декабре 2020 года.

Увеличение спроса на ипотечные кредиты в РФ происходит на фоне введения программы льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Программа была утверждена правительством РФ в конце апреля. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса. Изначально программа должна была завершиться 1 ноября 2020 года, но позже правительство РФ продлило ее до 1 июля 2021 года.