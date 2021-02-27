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СМИ: Минтруд может ввести трудовые книжки нового образца с 2023 года

Инициатива подразумевает отмену действия нескольких устаревших нормативных актов, пишет "Российская газета"
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Трудовые книжки, оформленные по новому образцу, могут ввести в России с 1 января 2023 года. Об этом, как в субботу передает "Российская газета", говорится в подготовленном Министерством труда РФ пакете документов.

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Инициатива подразумевает отмену действия ряда устаревших нормативных актов, новую форму трудовой.

Наниматель по-прежнему будет обязан вести записи в трудовой книжке. Книжка будет содержать информацию о переводах работника на другие должности с постоянной занятостью, о его увольнении, основания для прекращения трудового договора, а также о поощрениях за трудовые успехи.

Отмечается, что выданные ранее трудовые книжки будут действительны неограниченный срок.

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