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Кабмин одобрил законопроект о регистрации плавучих хранилищ СПГ в российском реестре судов

Законодательная инициатива позволит распространять на суда, используемые для хранения и перевалки сжиженного природного газа в морских портах страны, налоговые льготы и преференции, предусмотренные для судов, зарегистрированных в российском международном реестре

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект, который позволит регистрировать плавучие хранилища газа в российском международном реестре судов. Об этом говорится в сообщении кабмина по итогам заседания 25 февраля 2021 года.

Законодательная инициатива позволит распространять на суда, используемые для хранения и перевалки сжиженного природного газа в морских портах РФ, налоговые льготы и преференции, предусмотренные для судов, зарегистрированных в российском международном реестре. Речь идет о таможенных и налоговых льготах для собственника судна.

Кабмин принял решение одобрить законопроект и внести его в Госдуму в установленном порядке.

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Россия
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