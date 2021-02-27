Кабмин одобрил законопроект о регистрации плавучих хранилищ СПГ в российском реестре судов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект, который позволит регистрировать плавучие хранилища газа в российском международном реестре судов. Об этом говорится в сообщении кабмина по итогам заседания 25 февраля 2021 года.

Законодательная инициатива позволит распространять на суда, используемые для хранения и перевалки сжиженного природного газа в морских портах РФ, налоговые льготы и преференции, предусмотренные для судов, зарегистрированных в российском международном реестре. Речь идет о таможенных и налоговых льготах для собственника судна.

Кабмин принял решение одобрить законопроект и внести его в Госдуму в установленном порядке.