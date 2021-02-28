РБК: карты "Мир" можно будет привязать к Apple Pay

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Национальная платежная система "Мир" с 27 апреля предоставит банкам возможность подключать карты "Мир" к системе бесконтактной оплаты Apple Pay. Об этом в воскресенье сообщает издание РБК со ссылкой на бюллетень, разосланный банкам платежной системой.

"Мир" продолжает развивать платформу мобильных платежей <...> Эмитенты смогут предоставить держателям возможность токенизировать карты ПС "Мир" на устройствах Apple для совершения токенизированных операций с использованием сервиса Apple Pay", - говорится в тексте бюллетеня. Информацию подтвердили два источника на платежном рынке, сообщает издание.

В тексте отмечается, что банки - участники платежной системы "Мир" сами будут устанавливать для клиентов срок, в течение которого они смогут привязать карту к кошельку Apple.

"Мы работаем над внедрением Apple Pay для наших клиентов. Больше подробностей сообщим позже. Карты "Мир" также можно подключить к мобильным платежным сервисам Mir Pay и Samsung Pay", - сообщили ТАСС в пресс-службе платежной системы.

В конце 2020 года сообщалось, что Россия стала второй страной мира по количеству пользователей платежной системы Apple Pay. Первое место занимает США, замыкает тройку лидеров Великобритания.