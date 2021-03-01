Исследование: обороты малого и микробизнеса по итогам 2020 года выросли в среднем на 3,1%

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Предприниматели в России восстановили обороты по счетам своих компаний к осени 2020 года, а в декабре активность достигла высшей точки. По итогам года обороты компаний из сегмента малого и микробизнеса увеличились на 3,1% в среднем по России, свидетельствуют данные исследования Райффайзенбанка.

Сильнее всего обороты увеличились у компаний в Краснодаре и Перми - на 16,7% и 15,4% соответственно. Ростов-на-Дону показал рост на 8%, Москва - на 6%, Новосибирск - на 5%, Нижний Новгород - на 5%, Санкт-Петербург - на 3%.

Самыми сложными для бизнеса месяцами стали апрель и май 2020 года - тогда обороты по счетам компаний снижались на 16% и 10% в среднем по России. В июне предприниматели смогли вернуться к активной работе, что привело к росту поступлений на счета на 5% год к году.

В Москве и Санкт-Петербурге бизнес восстанавливался медленно. В Москве весеннее падение активности было самым ощутимым, однако уже в июне обороты начали расти, тогда как в Санкт-Петербурге сокращение поступлений на счета растянулось до августа, говорится в исследовании. Меньше всего пострадали города на юге России и в Сибири - здесь снижение длилось не более месяца, а по итогам года темп роста оборотов был выше, чем в среднем по России.

По словам руководителя управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка Дениса Скокова, в 2020 году малый бизнес стал активнее внедрять цифровые сервисы и ноу-код решения (разработка без кода - прим. ТАСС) и получать банковские услуги онлайн. "О восстановлении малого бизнеса можно судить еще и по возвращению в графики платежей тех, кто воспользовался кредитными каникулами или реструктуризацией в рамках программ своего банка. Уже к осени многие компании были готовы это сделать. Это еще один навык прохождения кризиса - возможность снижать долговую нагрузку в нужный момент", - отметил он.

Райффайзенбанк проанализировал данные более 140 тыс. активных клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса за 2020 год. Охват - более 40 городов РФ с отделениями и более 100 городов цифрового присутствия.