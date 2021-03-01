Мурманские власти снизили ставки по займам для предпринимателей до 4-6%

МУРМАНСК, 1 марта. /ТАСС/. Правительство Мурманской области улучшило условия привлечения займов для малого и среднего бизнеса, ставки снижены до 4-6%. Также с 1 марта начат отбор проектов по программе "Губернаторский стартап", на нее выделено 15 млн рублей, сообщил в понедельник губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Помимо крупных проектов, есть дополнительные стимулы для малого и среднего бизнеса. Целый набор решений мы приняли, чтобы улучшить условия финансирования новых проектов. Займы в областном фонде для предпринимателей-женщин и проектов из моногородов, ставки по займам снижены до 4%, это ниже инфляции. Ставки по займам для пополнения оборотных средств, а можно получить до 2 млн рублей, снижены до 6%. И небольшое послабление: если есть небольшая задолженность до 50 тыс. рублей, заем можно будет получить", - сообщил губернатор на оперативном совещании областного правительства.

Он также объявил о новом отборе проектов по программе "Губернаторский стартап". "Бизнес-идеи в сфере производства, туризма приветствуются. До 1 млн рублей можно получить. Первоначально будем проводить на 15 млн рублей. В прошлом году 37 проектов реализовано, более 150 новых рабочих мест создано во всех муниципалитетах", - сказал глава региона.

Как сообщала в середине февраля заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова, конкурс проектов пройдет с 1 по 26 марта, победителей определят до 13 апреля. В 2020 году было подано 309 заявок на "Губернаторский стартап" на общую сумму более 252 млн рублей, 37 предпринимателей были признаны победителями, сумма субсидий составила более 28 млн рублей. Поддержку получили предприниматели из всех муниципальных образований, 43% проектов касались сферы производства, 24% - сферы образования и 14% - сферы спорта и отдыха. Полученные средства субсидий направлялись в основном на аренду помещений, ремонтные работы, приобретение основных средств, также все получатели стартапа пользовались софинансированием затрат до 50 тыс. рублей на бухгалтерское сопровождение, маркетинг и юридические расходы.