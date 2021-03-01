"Детский мир" может выплатить 4,5 млрд руб. дивидендов

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Менеджмент "Детского мира" будет рекомендовать распределить всю чистую прибыль за IV квартал 2020 года в качестве годовых дивидендов. Об этом сообщила генеральный директор "Детского мира" Мария Давыдова, слова которой приводит ретейлер.

"Мы ожидаем, что по итогам IV квартала 2020 года чистая прибыль ПАО "Детский мир" по РСБУ составит около 4,5 млрд руб. (+10% год к году). Мы будем рекомендовать совету директоров и акционерам распределить всю чистую прибыль в качестве годовых дивидендов", - отметила она.

По словам Давыдовой, финансовое положение "Детского мира" остается стабильно устойчивым. Она напомнила, что по состоянию на конец года компании удалось снизить соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA до 1,1 раза. "Наша команда и в дальнейшем будет прикладывать все усилия для роста капитализации компании и дивидендных выплат", - отметила гендиректор ретейлера.

В декабре 2020 года "Детский мир" распределил всю чистую прибыль за 9 месяцев 2020 года в качестве промежуточных дивидендов. Объем дивидендов составил 3,8 млрд рублей или 5,08 рубля на одну обыкновенную акцию. Таким образом, общий объем выплаченных дивидендов в 2020 году увеличился на 11,1% год к году до 7,8 млрд рублей.

Финансовые результаты

Чистая прибыль ретейлера по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2020 год без учета корректировок увеличилась по сравнению с показателем 2019 года на 6,3% и достигла 7,8 млрд рублей. Скорректированная прибыль за год составила 8,4 млрд руб. (+4,2% к 2019 году).

По итогам IV квартала скорректированная прибыль составила 4,6 млрд руб., что на 47% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Прибыль за период без учета корректировок (не включая бонусные начисления на основе акций и денежные выплаты в рамках программы долгосрочной мотивации менеджмента) составила 4,3 млрд руб. (+57,7% в годовом сопоставлении).

Скорректированная EBITDA в 2020 году выросла на 15,2%, до 17 млрд руб. против 14,7 млрд руб. в 2019 году, рентабельность скорректированной EBITDA выросла на 0,5 п. п. год к году до 11,9%. EBITDA составила 16,2 млрд руб. (+17,3%). Скорректированная EBITDA по итогам IV квартала выросла на 14,2%, до 5,9 млрд руб. по сравнению с 5,2 млрд руб. в IV квартале 2019 года, рентабельность скорректированной EBITDA осталась на уровне IV квартала прошлого года (13,4%). EBITDA в IV квартале составила 5,6 млрд руб., увеличившись на 18,7% в годовом сопоставлении.

Объем консолидированной аудированной выручки группы в 2020 году увеличился на 11%, до 142,9 млрд руб. по сравнению с 128,7 млрд руб. в 2019 году. Выручка онлайн-сегмента выросла в 2,4 раза, до 34,8 млрд руб.

Чистый долг в IV квартале вырос на 2,7% в годовом сопоставлении, до 18 млрд руб. Чистый долг/ скорректированная EBITDA составил 1,1x на конец декабря 2020 года против 1,2x на конец 2019 года.

План развития

"Детский мир" откроет в 2021 году 70 новых магазинов традиционного формата. "Детский мир" - это 70 новых магазинов в 2021 году, 230 в среднесрочной перспективе; "ПВЗ Детмир" - 100 новых магазинов в 2021 году, 800 в среднесрочной перспективе; Зоозавр - 70 магазинов в 2021 году, 500 магазинов в среднесрочной перспективе", - говорится в презентации ретейлера.

Ранее компания сообщала, что планирует нарастить сеть магазинов до 1 901 в среднесрочной перспективе, до 2023 года.