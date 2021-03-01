В Хабаровском крае в 2021 году построят более 40 объектов по нацпроектам и госпрограммам

ХАБАРОВСК, 1 марта. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае введут в эксплуатацию более 40 объектов по национальным проектам и государственным программам в 2021 году. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев на выездном совещании с представителями правительства и главами районов в поселке Переяславка в районе имени Лазо.

"Хочу обратить внимание на жесткость принятых краем обязательств по исполнению нацпроектов и госпрограмм на этот год. Мы заключили 74 соглашения, в них зафиксировано пока 22 млрд рублей федеральных трансфертов. Обязательства по соглашениям должны быть исполнены, особое внимание прошу уделить стройкам. У нас предусмотрено 94 объекта в 2021 году, из которых 30 - для муниципальных нужд. К вводу запланирован 41 объект", - сказал Дегтярев.

В частности, он отметил, что запущены будут шесть детских садов - в поселениях Матвеевка, Мирное, Литовка, Циммермановка, Полины Осипенко, в городе Комсомольске-на-Амуре. При этом по некоторым не завершены конкурсные процедуры, по части - уровень готовности не превышает 16%. Глава региона попросил ускорить работы. По словам заместителя председателя правительства Хабаровского края - министра экономического развития края Виктора Калашникова, по нацпроектам в этом году также предстоит построить четыре школы и пристройки, 120 общественных территорий, девять фельдшерско-акушерских пунктов.

Глава региона также напомнил о незаконченных работах по объектам прошлого года - это школа в поселении Найхин, пристройка к школе в еще одном поселении, физкультурно-оздоровительный комплекс в Вяземском, теннисные корты в Троицком, водозабор в Многовершинном, а также дамбы для защиты городов и поселений региона от паводков на Амуре.