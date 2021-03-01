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Индекс Мосбиржи на открытии торгов растет на 0,69%, индекс РТС на 0,75%

Индекс Мосбиржи достигал 3369,68 пункта, а индекс РТС - 1422,57 пункта

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,69% и достигал 3369,68 пункта, а индекс РТС - на 0,75%, до 1422,57 пункта.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи находился на отметке 3362,87 пункта (+0,48%), а индекс РТС - на уровне 1431,14 пункта (+1,36%).

Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 1,94% - до $65,67 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 1,95% и торгуется на уровне $62,43 за баррель.

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