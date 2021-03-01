"Транснефть" в марте планирует прокачать 34,7 млн тонн нефти

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. "Транснефть" в марте планирует прокачать по системе 34,665 млн тонн нефти. Об этом сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин. Прокачка нефти в феврале снизилась на 13,8% - до 33,059 млн тонн.

По трубопроводу "Дружба" в марте планируется прокачать 2,73 млн тонн, в Китай планируется поставить 3,21 млн тонн нефти, из крупнейших портов в марте может быть отгружено 8,445 млн тонн нефти. Из Новороссийска в марте планируется отгрузить 1,545 млн тонн нефти Приморска - 2,6 млн тонн нефти, Козьмино - 2,8 млн тонн нефти, Усть-Луги - 1,5 млн тонн нефти.

На белорусские НПЗ в марте планируется поставить 1,24 млн тонн нефти.

На российские НПЗ "Транснефть" в марте планирует поставить 20,47 млн тонн нефти.

Отгрузка нефтепродуктов из российских портов на экспорт в марте запланирована на уровне февраля - 2,267 млн тонн. В феврале 2021 года отгрузка дизельного топлива класса 5 снизилась на 3,2% в сравнении с февралем 2020 года.

Показатели февраля

"Транснефть" в феврале 2021 года снизила прокачку нефти на экспорт на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 14,475 млн тонн.

Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в феврале упали на 36,8% - до 2,556 млн тонн. Прокачка нефти в Китай снизилась на 6,5% - до 2,939 млн тонн. Из крупнейших портов РФ на экспорт в прошлом месяце было отгружено 7,827 млн тонн (-25,6%).

Прокачка нефти по системе "Транснефти" снизилась на 13,8% - до 33,059 млн тонн.