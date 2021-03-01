Авиабилеты "Победы" начнут продаваться на сайте "Аэрофлота" в мае

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Авиабилеты "Победы" по направлениям, которые планируется выполнять из Шереметьево, начнут продаваться на сайте "Аэрофлота" в мае, после того как компании заключат код-шеринговое соглашение (соглашение о совместной коммерческой эксплуатации авиарейса двумя и более авиакомпаниями - прим. ТАСС ), сообщил журналистам заместитель гендиректора "Аэрофлота" по стратегии и маркетингу Андрей Панов.

"Билеты на сайте "Аэрофлота" на эти рейсы [которые лоукостер будет выполнять из Шереметьево], прямые и транзитные, начнут продаваться в мае после подписания договора о код-шеринге", - сказал Панов.

По словам гендиректора "Аэрофлота" Михаила Полубояринова, вся договорная база будет готова к моменту запуска рейсов лоукостера из Шереметьево.

"Для меня лично наше код-шеринговое соглашение остается сложным инструментом. Перед тем, как пустить пассажиров по этому направлению, мы - менеджемент и члены правления - планируем сами на себе опробовать, как это работает: как летим, как сдаем вещи в багаж. Возьмем с собой самую дорогую ручную кладь, посмотрим, что с ней будет после полета "Победой". Мы понимаем, что это нетривиально, и попробуем на себе все отработать", - рассказал Полубояринов.

"Мы сохраняем стандарты провоза ручной клади. При стыковочном рейсе клиенты, пересаживаясь с "Аэрофлота" на "Победу", должны будут сдать ручную кладь (проходящую по стандарту Аэрофлота, но не помещающуюся в калибратор "Победы") в багажный отсек. Если тариф "Аэрофлота" будут включать провоз такой ручной клади, то в "Победе" конечно ничего доплачивать не нужно будет. Это не увеличит время обслуживания клиентов", - пояснил гендиректор лоукостера Андрей Калмыков.

"Пассажиры смогут пользоваться услугами группы "Аэрофлот" из Шереметьево, но по ценам ниже, чем раньше. Для группы синергия заключается в большей эффективности использования парка и других ресурсов, что в конечном итоге приведет к улучшению наших результатов, - отметил Панов. - Мы стыкуем все направления. Нет никакой разницы, какая авиакомпания группы летит - в этом суть групповой стратегии. [Помимо код-шерингового соглашения с "Победой" и передачи ей самолетов Boeing], мы еще передаем самолеты Superjet авиакомпании "Россия", которые летают из Шереметьево "Аэрофлота", и все рейсы стыкуются между собой. У нас почти нет ограничений, единственное - если временной интервал между двумя рейсами слишком короткий [менее 20 минут], то пассажир просто не успеет пересесть с одного самолета на другой".

"Победа" начнет выполнять полеты из Шереметьево с 11 мая. "Победа" уже открыла продажу билетов на своем сайте на рейсы в 12 российских городов (Пермь, Чебоксары, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Нальчик, Петрозаводск, Сочи, Уфу, Барнаул, Владикавказ, Минеральные Воды, Ульяновск) и в Анталью. Ранее "Победа" выполняла рейсы только из Внуково. Полеты из Шереметьево, который является базовым аэропортом "Аэрофлота", должны помочь "оптимизированию всей маршрутной сети группы".

По словам Калмыкова, "Победа" не рассматривает полный уход из Внуково. Парк самолетов, которым сейчас оперирует "Победа" продолжит базироваться во Внуково, для полетов из Шереметьево будут использоваться самолеты Boeing 737, переданные из парка "Аэрофлота".