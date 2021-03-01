"Интер РАО" планирует направить 25% прибыли по МСФО на дивиденды

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Генерирующая компания "Интер РАО" сохранит текущую дивидендную политику и планирует направить 25% прибыли по МСФО на выплаты за 2020 год. Об этом сообщил член правления, руководитель финансово-экономического центра "Интер РАО" Евгений Мирошниченко в ходе телефонной конференции.

"Мы будем находиться в рамках утвержденной дивидендной политики. Совет директоров в соответствующие сроки должен будет принять решение. Мы ориентируемся сейчас на 25% от той прибыли, которая была получена за 2020 год", - пояснил он.

Ранее член правления - руководитель блока стратегии и инвестиций "Интер РАО" Алексей Маслов в ходе презентации новой стратегии группы сообщил, что компания рассчитывает сохранить текущую дивидендную политику до 2030 года.

Капитальные затраты

Капитальные затраты "Интер РАО" в 2021 году составят порядка 50 млрд рублей. "По capex на этот год - это порядка 50 млрд рублей", - сообщил также Маслов. Топ-менеджер добавил, что более трети данной суммы приходится на реализацию проектов по модернизации мощности. При этом общая сумма капитальных затрат рассчитана с учетом налога на добавленную стоимость.

Согласно отчету "Интер РАО" по МСФО, капзатраты компании в 2020 году составили 28,5 млрд рублей.

Сделки M&A

Также менеджмент "Интер РАО" рассматривает потенциальные сделки по покупке и слиянию активов (M&A), но в настоящее время конкретных планов по приобретению активов у компании нет.

На презентации обновленной стратегии "Интер РАО" в сентябре прошлого года Маслов сообщил, что казначейские акции "Интер РАО" в перспективе могут быть использованы в качестве валюты платежа в рамках M&A деятельности. В настоящее время на балансе "Интер РАО капитал" находится 29,6% акций "Интер РАО".

Осенью 2020 года газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что "Интер РАО" рассматривает энергокомпании "Юнипро" (подконтрольна германской Uniper) и "Энел Россия" (56,43% у итальянской Enel) в качестве основных объектов для покупки. В приоритете, как утверждал один из источников газеты, - активы "Юнипро". "Интер РАО" опровергала эту информацию, заявив, что не ведет переговоры о покупке активов генерирующих компаний "Юнипро" и "Энел Россия".

Об "Интер РАО"

"Интер РАО" работает в 15 странах мира. В России компания представлена более чем в 30 регионах. Установленная мощность составляет 31 тыс. МВт.

Выработка электроэнергии по итогам 2020 года составила 106 млрд кВт ч, продажи на розничном рынке России - порядка 191 млрд кВт ч, на экспорт отправлено свыше 11,7 млрд кВт ч.