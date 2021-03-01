В Нидерландах заявили, что продолжают переговоры с Россией по налоговому соглашению

ГААГА, 1 марта. /ТАСС/. Голландское правительство продолжает переговоры с российскими властями по пересмотру соглашения об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщил в понедельник ТАСС пресс-секретарь Министерства финансов Нидерландов Ремко Раус на просьбу прокомментировать сделанные в конце февраля заявления премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что российская сторона заняла жесткую позицию по данному вопросу и не исключает никаких вариантов вплоть до денонсации.

По словам Рауса, "переговоры продолжаются", новой информации относительно их хода на данный момент нет.

В конце марта 2020 года президент России Владимир Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с другими странами, в частности Нидерландами, существующее соглашение с которыми позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%.

В декабре 2020 года Минфин Нидерландов подтвердил сам факт переговоров. При этом в ведомстве отметили, что в ответ на российские инициативы голландская сторона выдвинула свои предложения с тем, чтобы налоговое соглашение учитывало экономическую реальность и в то же время предотвращало деятельность, которая не вносит вклад в развитие экономики. В свою очередь российская сторона не поддержала голландский подход к изменению соглашения, так как он предусматривал сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны.