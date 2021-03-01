Титов попросит проверить обоснованность уголовного преследования банкира Хабарова

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов намерен обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность и обоснованность возбуждения уголовного дела в отношении топ-менеджера банка "Траст" Михаила Хабарова, обвиняемого в мошенничестве.

"Конфликт между Хабаровым и Богатиковым носит гражданско-правовой характер. Из представленных материалов следует, что органом предварительного следствия при расследовании этого дела были допущены нарушения уголовно-процессуального законодательства. Представляется необходимым с целью избежания нарушения прав и законных интересов Хабарова как субъектов предпринимательской деятельности в рамках расследования уголовного дела обратиться в Генеральную прокуратуру и СК с целью организации всесторонней проверки законности и обоснованности возбуждения уголовного дела в его отношении. Обращение будет направлено от имени аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова", - рассказала ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева по итогам заседания Центра общественных процедур "Бизнес против коррупции", где рассматривалось дело Хабарова.

Как следует из материалов, оглашенных в ходе заседания ЦОП, между Хабаровым и владельцем группы компаний "Деловые линии" Богатиковым были договорные отношения - они заключили соглашения об аукционных покупках акций от 27.02.2015 г. Также стороны состояли в трудовых отношениях, в 2015 году Хабаров находился в должности директора управления по организационно-корпоративной деятельности ООО "Деловые линии", а в 2016 году был в должности первого заместителя генерального директора "Деловых линий" . Из этих же материалов следует, что в конце 2016 года между Хабаровым и Богатиковым возник корпоративный конфликт в связи с тем, что Богатиков отказался исполнять обязательства перед Хабаровым по заключенным между ними соглашениям. В этой связи Хабаров обратился в Лондонский международный третейский суд, который удовлетворил его требования о взыскании 58 млн долларов с Богатикова. Данные были переданы в российский арбитражный суд, который 25 ноября 2020 года отказал в исполнении этого решения, поскольку не нашел механизма его реализации. Также суд не устроил ряд документов , которые были предоставлены из Лондонского третейского суда.

Хабаров обвиняется по уголовному делу о хищении почти 842 млн рублей у владельца компании "Деловые линии" Александра Богатикова, которое было возбуждено по его заявлению. Хабаров вину не признает и считает, что с Богатиковым у него гражданско-правовой конфликт, который его оппонент превратил в уголовное разбирательство. Сейчас банкир находится под домашним арестом.