ФАС оштрафовала "Яндекс" за ненадлежащую рекламу

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России наложила на "Яндекс" два штрафа по 100 тыс. руб. за рекламу финансовых услуг организаций Niron.Shopping и Mirax Capital, которые не имеют соответствующих лицензий. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что летом 2020 года в ФАС России обратился Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров с сообщением о рекламе финансовых услуг компаниями Niron.Shopping и Mirax Capital. Рекламные объявления предлагали потребителям услуги по инвестированию. Однако ни Niron.Shopping, ни Mirax Capital не имеют лицензий или разрешений на оказание финансовых услуг, что нарушает закон "О рекламе".

"В соответствии с частью 7 статьи 38 Закона о рекламе, за нарушение этих требований ответственность несет рекламораспространитель (ООО "Яндекс"). В результате в феврале 2021 года ФАС России наложила на ООО "Яндекс" 2 штрафа на общую сумму 200 тыс. руб.", - сообщили в ФАС.