Росатом переводит сотрудников на отечественный мессенджер

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" переводит своих сотрудников на отечественный мессенджер eXpress, разработчиком которой является компания "Анлимитед продакшен". Новый мессенджер в 2021 году будет установлен на компьютеры и смартфоны 100 тыс. сотрудников атомной отрасли, говорится в корпоративной газете госкорпорации "Страна Росатом".

В прошлом году мессенджер eXpress протестировали 600 специалистов Росатома.

Переход на новое программное обеспечение - это часть большого проекта "Мобильное коммуникационное решение для сотрудников атомной отрасли".

"Гринатом" и компания "Ай-Теко" создают корпоративную коммуникационную среду для безопасного обмена информацией, взаимодействия с партнерами и контрагентами из России и из-за рубежа. В распределенной системе все серверы связаны друг с другом. Данные отраслевых предприятий не выходят за корпоративный контур", - отмечает газета.

Помимо мессенджера, внедряется и сервис видео-конференц-связи Mind.

По данным разработчика, eXpress - защищенная корпоративная система коммуникаций, включающая в себя функции, необходимые для современных сотрудников: классический мессенджер, обмен документами, голосовые звонки и платформа для разработки корпоративных ботов. Система доступна на всех платформах (iOS, Android, Web). Защита информации происходит за счет трехуровневого шифрования на эллиптических кривых. При использовании мессенджера eXpress информация остается только на корпоративном сервере.