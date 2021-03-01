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В Минэкономразвития предложили провести перепись населения с 23 августа по 30 сентября

Ранее она была запланирована на апрель
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития подготовило проект постановления, согласно которому предлагается перенести Всероссийскую перепись населения с апреля на период с 23 августа по 30 сентября. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предусматривается: перенос срока проведения переписи населения с апреля 2021 года на период с 23 августа по 30 сентября 2021 года, а также установление срока проведения переписи населения в период с 1 апреля по 20 декабря 2021 года на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми с 23 августа по 30 сентября 2021 года будет затруднено", - говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, Минэкономразвития предложило предусмотреть дополнительные средства на проведение переписи. В частности, планируется выделить дополнительно в 2021 году 6,9 млрд рублей из резервного фонда правительства, в 2022 году предусмотреть 638 млн рублей, в 2023 году - 536 млн рублей в федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Согласно проекту постановления, Росстат должен обеспечить соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике COVID-19 при осуществлении сбора сведений о населении при Всероссийской переписи населения 2020 года.

Кроме того, предлагается провести повторные закупки по изготовлению тиража печатной продукции с новым сроком проведения переписи населения, продлить срок контрактов с переписчиками и определить размер вознаграждения в размере 25 тыс. руб. за период работы.

Согласно документу, предварительные итоги переписи должны быть готовы в марте 2022 года, окончательные данные будут опубликованы в IV квартале 2023 года.

Ранее замглавы Росстата Павел Смелов сообщил, что правительство РФ поддержало очередное предложение о переносе Всероссийской переписи населения на сентябрь 2021 из соображений эпидемической безопасности.

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