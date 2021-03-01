Марокко приостановило авиасообщение с Бельгией и Италией

РАБАТ, 1 марта. /ТАСС/. Власти Марокко в понедельник приняли решение временно прекратить авиасообщение с Бельгией и Италией. Как сообщает информационный портал "360", шаг официального Рабата направлен на борьбу с распространением коронавируса.

По данным портала, власти королевства обеспокоены появлением и распространением новых штаммов коронавируса. Кроме того, правительство Марокко демонстрирует максимальную осторожность в период кампании по вакцинации населения, которая длится с конца января.

С января 2021 года Марокко в рамках противодействия новым штаммам коронавируса запретило до дальнейшего уведомления прибытие на национальную территорию самолетов и пассажиров из Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, Дании, Ирландии, Нидерландов, Новой Зеландии, Турции, Швейцарии, ЮАР и ряда других стран.

4 февраля правительство Марокко в одиннадцатый раз продлило действие режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта 2020 года для противодействия распространению коронавируса. Он будет действовать до 10 марта.

28 января марокканский король Мухаммед VI лично дал старт национальной кампании вакцинации населения от коронавируса, привившись первой дозой вакцины в королевском дворце в Фесе. В соответствии с указаниями монарха вакцинация бесплатна для всех граждан и постоянно проживающих в стране иностранцев. Она коснется 80% населения Марокко (около 30 млн человек). К настоящему времени вакцинированы уже более 3,43 млн человек.

По данным на вечер 28 февраля, в Марокко с начала пандемии общее число инфицированных превысило 483 тыс. Со 2 марта 2020 года, когда в королевстве был зафиксирован первый случай заражения, из-за коронавируса умерли 8 623 человека, выздоровели более 469 тыс. пациентов.