Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 1,18-2,2%

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций провел первые весенние торги в плюсе. Так, к вечеру индекс Мосбиржи вырос на 1,18%, до 3386,16 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,2%, до 1443,02 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 19:28 мск снизился на 0,52%, до 74,10 руб., евро - на 0,73%, до 89,34 руб.

Покупкам в понедельник благоволил внешний фон - в зеленой зоне торговались европейские биржевые индексы и котировки нефти. Так, нефть удерживает ценовые рубежи вблизи $65, за день ближайший фьючерс на нефть Brent прибавил около 0,35%.

"В минувшие выходные нижняя палата конгресса США одобрила пакет помощи в $1,9 трлн, предложенный Джо Байденом. Если стимулы одобрит Сенат, то законопроект уже к 14 марта может лечь на подпись президенту", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Также произошла стабилизация на долговом рынке. "Доходности 10-летних облигаций США после пиковых 1,6% отступили в район 1,4%, что несколько успокоило участников торгов", - добавил эксперт. В плане пандемии также неплохие новости - ежедневный прирост заболеваемости COVID-19 в мире сократился относительно предыдущих суток, а в США между тем готовятся к началу применения вакцины против коронавируса от Johnson&Johnson, также отметил Бахтин.

Рынок акций

В фаворитах рыночного спроса сегодня акции "Яндекса" (+2,63%). "Бумаги прервали затяжное снижение после появления информации о намерении компании реорганизовать подразделения. Об уверенном росте цены на бумагу речи пока не идет, нужно закрепиться выше 5020 руб., чтобы двигаться дальше", - рассказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Растут и акции "Норильского никеля" (+2,63%), где идет восстановление после стрессов февраля. "Сейчас бумага вернулась к 24135 руб., на волне отскока может подняться к 24500 руб. - но для дальнейшего укрепления цены должен быть серьезный триггер", - также считает эксперт.

Среди лидеров роста на рынке акций - бумаги компаний Ozon (+2,72%) и Московской биржи (+2,33%).

"После снижения акций Ozon на прошлой неделе на 10% сегодня акции компании показывают опережающую рынок динамику при обратном отскоке рынка. Московская биржа продолжает получать выгоду от роста активности частных инвесторов: с начала года число инвесторов с брокерскими счетами увеличилось на 1,2 млн до 10 млн человек. Кроме того, компания наряду со всем финансовым сектором является бенефициаром роста доходностей по облигациям, так как это увеличивает процентный доход", - добавил главный исполнительный директор "ВТБ капитал инвестиции" Владимир Потапов.

Хуже рынка выглядят акции "ПИКа" (-1,92%), "ЛСР" (-1,62%) и "Фосагро" (-0,44%), а также расписки "Ленты" (-0,95%), которые часто идут против тренда.

Прогноз на 2 марта

Во вторник, на фоне улучшения динамики американских фондовых и мировых товарных, шансы повышения цен российского фондового сегмента преобладают, считает аналитик "Фридом финанс" Евгений Миронюк.

"Остаются риски, связанные с началом встречи руководства стран - производителей в рамках ОПЕК+, однако последние данные о позиции Саудовской Аравии в отношении перспектив изменения объема добычи картелем, в целом, как представляется, обнадеживают инвесторов", - также рассказал эксперт.

Целевые диапазоны закрытия следующих торгов "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3360-3425 пунктов, а также 73,40 - 74,55 руб. и 88,15 - 89,90 руб. соответственно. Прогнозный диапазон "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи - 3350-3450 пунктов, по курсу рубля к доллару - 73,8-74,8 руб.