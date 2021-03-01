Нижегородская область получила 750 млн рублей на достройку дорожной развязки

ТАСС, 1 марта. Нижегородская область получила 750 млн рублей из федерального бюджета на достройку крупнейшего транспортного проекта в регионе - развязки в Ольгине. Объект рассчитывают сдать в эксплуатацию к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Нижегородская область получила 750 млн рублей из федерального бюджета на достройку развязки в Ольгине. Стоит задача завершить строительство к основной дате празднования", - говорится в распространенном сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что строительство транспортной развязки в районе деревни Ольгино Нижегородской области, которая является крупнейшим в регионе проектом в сфере дорожного строительства, завершат к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода в 2021 году. Развязка в районе деревни Ольгино - это "самый крупный проект в сфере строительства дорожной инфраструктуры в Нижегородской области", он реализуется в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Протяженность двухуровневой шестиполосной развязки составит почти 1,5 км.

Новая развязка позволит решить проблему пробок на выезде из Нижнего Новгорода по проспекту Гагарина и разделит транспортные потоки в сторону Арзамаса и Богородска. По имеющейся сейчас дороге в сутки проходит до 4 300 машин. Пропускная способность участка уже исчерпана: на подходах возникают систематические заторы.

Торжества, посвященные 800-летию Нижнего Новгорода, начнутся 12 июня 2021 года, их кульминация придется на 19 августа.