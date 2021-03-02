Финансовая поддержка технологического бизнеса в Москве в 2020 году выросла в девять раз

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Правительство Москвы увеличило в девять раз объем финансовой поддержки технологических компаний в 2020 году. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

"В 2020 году город значительно увеличил объем финансовой поддержки бизнеса: появилось шесть новых субсидий, была запущена программа льготного кредитования. Если говорить именно о технологических компаниях, общий размер выплат, одобренных им за прошлый год, составил почти 1,2 млрд рублей. Это примерно в девять раз больше показателя 2019 года", - отметила вице-мэр города Наталья Сергунина, слова которой привели в пресс-службе.

Благодаря поддержке города предприятия из технологичных отраслей могут компенсировать часть расходов на приобретение или лизинг оборудования, выплату процентов по кредитам на развитие деятельности, часть трат на онлайн-продвижение товаров и услуг, экспорт, обучение сотрудников, выставочную и другую деятельность, указали в департаменте.

Активнее всего финансовой помощью пользовались резиденты столичных технопарков и участники Московского инновационного кластера (МИК). Например, на компенсацию части затрат на лизинг, кредит или покупку оборудования и на выплату процентов по кредитам на развитие деятельности в прошлом году им было одобрено 434 млн рублей. Кроме этого, участники МИК могут возместить часть расходов на создание нового или модернизацию существующего продукта, в 2020 году на эти цели одобрена поддержка на общую сумму более 295 млн рублей. Отдельно для участников кластера предусмотрены гранты на развитие комплексных инновационных проектов.

Также в прошлом году технологические предприятия обращались за возмещением части расходов на экспорт товаров, услуг или продуктов интеллектуального труда. Город компенсирует им затраты на разные составляющие внешнеэкономической деятельности: получение патентов, сертификацию продукции или систем менеджмента, адаптацию проекта к выходу на международный рынок и транспортировку товаров за рубеж. Еще одна мера поддержки - "экспортный кешбэк". При исполнении любого экспортного контракта предприятие может получить грант в размере 10% от выручки по нему, но не более 10 млн рублей, добавили в пресс-службе.