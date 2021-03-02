"Дочка" "Норникеля" возместит вред животному миру из-за разлива топлива

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Норильско-таймырская энергетическая компания (НТЭК, дочернее предприятие ГМК "Норникель") готова возместить вред животному миру, причиненный в результате разлива нефтепродуктов под Норильском в мае 2020 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства Красноярского края.

В феврале министерство экологии и рационального природопользования края представило НТЭК требования о возмещении ущерба, причиненного объектам животного мира. Исследования красноярских ученых показали, что зона прямого воздействия на объекты животного мира составила площадь около 14 кв. км. Уничтожены места обитания птиц, кладки и гнезда. Ученые зафиксировали разрушения обитаемых гнезд, нор, логовищ, убежищ, и других жилищ животных. Под негативное воздействие также попали млекопитающие и птицы, занесенные в Красную книгу РФ. В случае отказа ведомство планировало подать иск в суд.

"Норильско-Таймырская энергетическая компания направила в Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края письмо о готовности возместить вред, нанесенный объектам животного мира в результате разлива нефтепродуктов. Предприятие восстановит нарушенное состояние экосистемы в натурном виде", - сообщили в пресс-службе. В "Норникеле" подтвердили ТАСС факт отправки такого письма.

В пресс-службе процитировали ответ компании, согласно которому НТЭК считает крайне важным в возможно короткие сроки обеспечить восстановление пострадавших в результате аварии компонентов природной среды и нарушенной экосистемы района разлива. Представляется, что достижению указанной цели в максимальной степени будет способствовать восстановление нарушенного состояния окружающей среды.

Арбитражный суд Красноярского края ранее частично удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК, о взыскании более 148 млрд рублей за ущерб окружающей среде при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3. Сумма взыскания была снижена судом до 146 млрд рублей.