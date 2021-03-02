Мишустин поручил рассмотреть расширение господдержки для индустриальных парков

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Программа господдержки индустриальных парков в российских регионах может быть расширена. Как сообщает во вторник пресс-служба российского кабмина, председатель правительства Михаил Мишустин поручил проработать этот вопрос по итогам состоявшейся 18 февраля рабочей поездки в Псковскую область.

Речь идет о компенсации из федерального бюджета затрат регионов на создание инфраструктуры, индустриальных парков и промышленных технопарков. Господдержку получают территории, активно привлекающие инвесторов на свои площадки. Однако не все субъекты могут воспользоваться программой в силу ограниченности бюджетных ресурсов, указывают в кабинете министров.

"Вопрос обсуждался на встрече Михаила Мишустина с резидентами особой экономической зоны "Моглино". Они попросили председателя правительства предусмотреть для определенных регионов возможность прямой компенсации затрат инвесторов из федерального бюджета, - напомнили в кабмине. - Итогом этого разговора стало поручение Минпромторгу, Минфину и Минэкономразвития до 15 апреля проработать вопрос расширения действующего механизма".

Также министерствам предстоит рассмотреть возможность увеличить бюджетное финансирование для реализации региональных программ развития промышленности и для предоставления субсидий участникам промышленных кластеров, занимающихся совместным производством продукции в целях импортозамещения. Срок выполнения этого поручения установлен до 18 мая 2021 года.

Псковская область входит в число десяти отстающих регионов, для которых разработана специальная индивидуальная программа социально-экономического развития. Ежегодно на ее реализацию выделяется по 1 млрд рублей. "Председатель правительства посещает такие субъекты, чтобы лично увидеть, как там живут люди, в каких условиях работает бизнес, в какой еще помощи нуждается регион", - напомнили в кабмине.