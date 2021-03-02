"Алроса" в 2020 году снизила чистую прибыль по МСФО на 49%

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль алмазодобывающей компании "Алроса" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2020 года упала на 49% по сравнению с показателем годом ранее и составила 32,2 млрд рублей, следует из сообщения компании.

Показатель EBITDA "Алросы" за отчетный период снизился на 18% - до 87,6 млрд рублей. Выручка сократилась на 7% - до 221,5 млрд рублей.

Свободный денежный поток в 2020 году составил 79,5 млрд руб., причем в четвертом квартале он оказался равен 65,2 млрд руб. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 0,36х против 0,74х годом ранее и 1,25х на конец третьего квартала 2020 года. Чистый долг "Алросы" на конец прошлого года составил 31,2 млрд руб. против 107 млрд руб. на конец сентября 2020 года.

Чистая прибыль компании в четвертом квартале прошлого года выросла в три раза по сравнению с предыдущим кварталом и на 83% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив 21,3 млрд рублей. EBITDA возросла на 8% в годовом выражении - до 31,8 млрд рублей. Выручка компании в IV квартале составила 98,6 млрд руб., что в два раза больше, чем в III квартале 2020 года.

Прогнозы по капзатратам

"Алроса" повысила прогноз по капзатратам на 2021 год до 25 млрд с 23 млрд руб., следует из сообщения компании.

Прогноз компании по капзатратам на 2022-2024 гг. также был изменен в сторону повышения. В 2022 году инвестиции "Алросы" составят 26 млрд руб. против предыдущего прогноза в 19 млрд руб., в 2023 году - 22 млрд руб. против 18 млрд руб. озвученных ранее. Прогноз по инвестициям на 2024 гг. - 21 млрд руб.

"Алроса" также повысила ориентир по производству алмазов на 2021 год до 31,5 млн карат с предыдущего прогноза в 28-30 млн карат. В 2020 году компания произвела 30 млн карат алмазов.

Спрос на алмазы

Спрос на алмазном рынке продолжил восстановление в конце 2020 года и в начале 2021 года, прокомментировал замглавы компании Алексей Филипповский, слова которого приводятся в сообщении.

"В IV квартале мы наблюдали продолжающееся восстановление спроса на основную продукцию компании, что в первую очередь было обусловлено устойчивым спросом на ювелирную продукцию с бриллиантами со стороны конечных потребителей. В конце года и в период рождественских праздников результаты продаж на ключевых рынках сбыта США и Китая демонстрировали двузначные темпы роста по отношению к сопоставимым периодам прошлого года", - сказал он.

О компании

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, ее доля в мировом объеме добычи составляет 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%, в свободном обращении почти 34% акций.