Акции "Алросы" на Мосбирже растут почти на 3% на корпоративных новостях

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Акции "Алросы" на Московской бирже показали рост на 2,87% к отметке закрытия предыдущих торгов, их стоимость на пике достигала 104 рубля за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:37 мск.

К 10:45 мск котировки компании замедлили рост до 1,8%, акции торговались по 102,9 руб. за штуку.

Бумаги "Алросы" дорожают после выхода финансовой отчетности компании по МСФО за 2020 год. Согласно материалам компании, чистая прибыль за отчетный период снизилась на 49% в годовом выражении и составила 32,2 млрд рублей. Показатель EBITDA упал на 18% - до 87,6 млрд рублей, выручка сократилась на 7% - до 221,5 млрд рублей.

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, ее доля в мировом объеме добычи составляет 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%, в свободном обращении почти 34% акций.