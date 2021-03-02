Средний размер потребкредита в России в январе вырос почти на 30%

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Средний размер выданных в январе кредитов на покупку потребительских товаров составил 224,5 тыс. руб., увеличившись на 29,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"После "карантинного" снижения среднего чека потребительского кредита весной прошлого года, в октябре был установлен рекорд - около 234 тыс. руб., - приводит пресс-служба слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова. - Однако, затем средний размер потребкредита несколько снизился, а в последние пару месяцев - находится на стабильном уровне. В свою очередь выдача потребительских кредитов в январе текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снизилась более чем на 11%. В целом, это свидетельствует о том, что тенденция по соблюдению банками консервативного подхода в розничном кредитовании по-прежнему сохраняется".

Самый большой средний размер выданных потребкредитов был отмечен в Москве (482,4 тыс. руб.), Московской области (360,3 тыс. руб.) и Ханты-Мансийском автономном округе (335,1 тыс. руб.).

В январе наибольший рост показателя среди 30 регионов РФ - лидеров по объемам потребкредитования продемонстрировали Приморский край (+50,2%), Ленинградская (+49,6%), Иркутская (+44,5%) и Кемеровская (+43,5%) области.