В Дагестане предложили повысить минимальную цену на коньяк для борьбы с фальсификатом

ТАСС, 2 марта. Минимальную закупочную цену на коньяк необходимо повысить до 650 рублей за 0,5 литра, это позволит сократить количество фальсификата и продукции из импортного сырья низкого качества, вытесняющей с рынка продукцию из натурального винограда. Такое мнение высказал во вторник заместитель председателя правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов на расширенном заседании комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Республики Дагестан в Совете Федерации.

"Увеличение поставок относительно недорогой импортной винодельческой продукции низкого качества, процветание фальсификации, производство всевозможных суррогатов, далеко не безвредных для здоровья, вытесняют продукцию, произведенную из натурального винограда. На наш взгляд, для решения этого вопроса необходимо увеличить минимальную розничную цену на коньяк до не менее 650 рублей за пол-литра (в настоящее время - 446 рублей за 0,5 литра). Такая цена будет обусловлена тем, что себестоимость коньяка из российского сырья намного выше, чем на продукцию, производимую из импортного ввозимого дистиллята", - сказал Абдулмуслимов.

По его словам, в настоящее время производители коньяка в Дагестане оказываются в заведомо невыгодных условиях, что негативно сказывается также на закупочных ценах на виноград. "Средняя закупочная цена на технические сорта винограда, направленного в прошлом году на производство коньяка, составила порядка 18-19 рублей, на производство игристых вин - 22-30 рублей за килограмм. Неоправданно низкие закупочные цены на виноград обусловлены неблагоприятным экономическим положением винодельческих предприятий из-за отсутствия должного сбыта продукции", - пояснил вице-премьер.

Он напомнил, что в прошлом году в Дагестане был собран рекордный за последние 30 лет урожай винограда - 208,9 тыс. тонн. При этом из общего объема собранного винограда на переработку направлено порядка 145,5 тыс. тонн - около 70%, объем реализации винограда в свежем виде составил 63,4 тыс. тонн. Предприятиями алкогольной отрасли в прошлом году было произведено коньяка более 1,1 млн дал (одна из объемных основных мер в виноделии, равна 10 л), более 2,3 млн дал шампанского и более 640,6 тыс. дал виноградного вина.