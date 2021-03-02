Продажи "Автоваза" в России в феврале выросли на 13%

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. "Автоваз" в феврале 2021 года увеличил продажи на российском рынке на 13,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года - до 28,3 тыс. машин, говорится в сообщении компании.

"В феврале 2021 года в России продано 28 тыс. 272 легковых и легких коммерческих автомобиля Lada, что на 13,1% превышает результаты февраля 2020 года", - отмечается в сообщении.

Первое место по продажам занимает Lada Granta (9,8 тыс. автомобилей, рост на 2,4% к февралю 2020 года), второе - Lada Vesta (8,7 тыс. автомобилей). Замыкают тройку лидеров легковые версий и фургонов Lada Largus, совокупные продажи которых составили 6,4 тыс. машин. В компании также отметили, что заметный рост продолжает показывать и семейство Lada XRAY. В феврале было продано 2 тыс. автомобилей, что на 33,8% выше прошлогодних результатов.

"Мы с удовлетворением отмечаем стабильный спрос на автомобили семейства LADA Largus. Пожалуй, это наш самый универсальный продукт, который подойдет и для семьи, и для работы. После успешного запуска Niva Travel в прошлом месяце, уже в марте стартуют продажи нового Lada Largus, который не только внешне преобразился, но и стал более комфортным внутри", - отметил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Оливье Морне, слова которого приводятся в пресс-релизе.

"Автоваз" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Продажи компании в РФ в 2020 г. сократились на 5%, до 343,5 тыс. машин.