Резидент "Сколково" открыл во Владивостоке центр моделирования человекоподобных роботов

ТАСС, 2 марта. Резидент "Сколково" открыл центр производства и разработки человекоподобных роботов, а также лабораторию по разработке искусственной кожи во Владивостоке. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВТ).

"Российский производитель роботов "Промобот" открывает R&D-подразделение, лабораторию и офис во Владивостоке. Открытие финансировалось Дальневосточным фондом высоких технологий", - говорится в сообщении. В пресс-службе также отметили, что офис и R&D-подразделение уже начали работать.

Фонд выделил компании 200 млн рублей в апреле прошлого года, в том числе для развития в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Новое подразделения будет включать центр 3D-моделирования человекоподобных роботов, лабораторию по работе с полимерами, где разрабатывают гиперреалистичную искусственную кожу. Также центр будет включать представительство для работы с Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР). Владивосток станет вторым городом после Перми, где у компании будет размещен R&D-центр и лаборатории, дальневосточное подразделение "Промобот" сфокусировано на разработках человекоподобных роботов Robo-C.

"Главная задача нашей команды сейчас - сделать человекоподобных роботов не только реалистичными, но и привлекательными, привнести эстетику в это направление. Во Владивостоке у нас есть все условия для этого, и я уверен, что уже в ближайшее время мы сделаем качественный скачок в индустрии", - цитирует пресс-служба главу дальневосточного офиса "Промобот" Петра Чегодаева.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом "Сколково". На данный момент, как отметили в ДФВТ, организация - крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Промоботы представлены в 40 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя "живых" сотрудников. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.

Дальневосточный фонд высоких технологий создан в 2018 году по поручению президента РФ Владимира Путина и вице-премьера - полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева. Фонд инвестирует в перспективные высокотехнологичные проекты и проекты локализации на Дальнем Востоке. Инвесторы - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (входит в ВЭБ.РФ), РВК и "Роснано". Объем фонда - 5 млрд рублей, текущий портфель включает семь проектов с общей суммой инвестиций 855 млн рублей.