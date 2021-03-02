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Путин 2 марта проведет совещание по развитию угольной отрасли

Совещание пройдет в режиме видеоконференции, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет во вторник в режиме видеоконференции совещание по развитию угольной отрасли. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что президент в этот день работает в Кремле. "Главная тема сегодняшнего рабочего дня у президента - это уголь, развитие угольной отрасли, - сказал Песков. - Именно этому сегодня будет посвящено большое и субстантивное совещание, которое пройдет в режиме видеоконференции".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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