МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор запретил ввоз из Таиланда домашних овец и коз в связи со вспышкой в стране вируса чумы мелких жвачных животных. Об этом говорится в материалах ведомства.

"В связи с ухудшением на территории Таиланда эпизоотической обстановки по инфекции вирусом чумы мелких жвачных с 2 марта 2021 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из Таиланда домашних овец и коз, диких восприимчивых к указанному заболеванию жвачных, их генетический материал, а также продукцию, полученную от указанных животных, не прошедшую обработку по технологии, обеспечивающей разрушение вируса", - отмечается в материалах Россельхознадзора.

Кроме того, запрещается транзит из Таиланда по территории Российской Федерации домашних овец и коз, а также диких восприимчивых к указанному заболеванию жвачных животных.