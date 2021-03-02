ФТС за счет выявления контрафакта предотвратила ущерб правообладателям на 4,5 млрд рублей

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России за счет выявления контрафакта в 2020 году предотвратила ущерб правообладателям на 4,5 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев.

"В 2020 году таможенными органами было выявлено более 13 млн единиц контрафактной продукции, предотвращен ущерб правообладателям более чем на 4,5 млрд рублей", - сказал Шкляев.

По его словам, взаимодействие общества и государственных органов может создать эффективный механизм противодействия ввозу контрафактной продукции в Россию. "В рамках общественного обсуждения донесение негативной информации до государственных органов, выработка совместных решений, направленных на точечное выявление контрафактной продукции, изъятие ее из гражданского оборота и последующее уничтожение поможет нам повысить эффективность государственного контроля за контрафактной продукцией", - добавил Шкляев.