Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО в 2020 году выросла в 9 раз

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль "Русгидро" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2020 год, приходящаяся на акционеров компании, выросла в 9 раз в сравнении с 2019 годом, до 46,354 млрд рублей. Это следует из отчета компании за прошлый год.

Выручка "Русгидро" в отчетном периоде увеличилась на 4,4%, до 382,845 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 23,3%, до 120,268 млрд рублей.

Операционная прибыль компании возросла в 5,3 раза, до 59,17 млрд рублей, а прибыль до уплаты налогов - в 8,4 раза, достигнув 65,8 млрд рублей.

Выплата дивидендов

Сумма дивидендов "Русгидро" по итогам 2020 года может составить 23,3 млрд рублей. Как отмечается в презентации, компания планирует направлять на дивиденды за 2021 год и 2022 год более 20 млрд рублей.

При этом в 2021 году совет директоров "Русгидро" планирует пересмотреть нынешнюю дивидендную политику.

О компании

"Русгидро" объединяет более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт.