Россельхознадзор запретил ввоз птицы и яиц из Алжира

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор запретил ввоз птицеводческой продукции, живой птицы и яиц из Алжира из-за вспышки гриппа птиц в стране. Об этом говорится в материалах ведомства.

"В связи с ухудшением на территории Алжира эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 2 марта 2021 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из Алжира следующей продукции: живой птицы и инкубационного яйца; мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции не прошедших тепловую обработку (не менее 70 градусов), за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц", - отмечается в материалах Россельхознадзора.

Также запрещается ввоз готовой продукции из птицы или содержащей в своем составе продукты переработки птицы; кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц.

Кроме того, запрещен транзит по территории Российской Федерации живой птицы из Алжира.