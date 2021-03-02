"Алроса" в конце 2021 года может принять решение о восстановлении рудника "Мир"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" в конце текущего года может принять решение о восстановлении рудника "Мир" после проведения геологоразведки, говорится в презентации компании ко встрече с инвесторами и аналитиками. В случае положительного решения соответствующие капитальные затраты могут составить $1,2 млрд.

"Мир": строительство нового рудника. Статус: этап глубокой геологоразведки; решение может быть принято в конце 2021 года. Капитальные вложения: при положительном решении $1,2 млрд", - сказано в презентации.

При этом финансирование проекта в этом случае растянется на шесть - семь лет и начнется не ранее 2025 года.

Компания может принять положительное инвестиционное решение в случае подтверждения достаточных запасов, а также благоприятной рыночной конъюнктуры, отмечает "Алроса".

Ранее топ-менеджмент "Алросы" сообщал, что компания может принять положительное решение по восстановлению рудника "Мир". Такое решение могло увеличить капитальные затраты компании на $200-300 млн на период пять - семь лет, начиная с 2025-2026 годов.

О руднике "Мир"

В 2019 году "Алроса" приняла концепцию, согласно которой решение относительно будущего рудника "Мир", с 2017 года находящегося на консервации после аварии, будет принято после доразведки глубоких горизонтов месторождения. При условии положительных результатов исследований об экономической целесообразности добычи и подтверждения возможности осуществлять строительство и добычу с обеспечением максимального уровня промышленной безопасности работы по восстановлению рудника могут быть начаты не ранее 2024 года. В таком случае добыча на руднике может возобновиться не ранее 2031-2032 годов.

Авария на руднике "Мир" в Якутии, запасы которого составляют примерно 68,6 млн карат алмазов с уровнем добычи 3,8 млн карат в год, произошла 4 августа 2017 года. В результате прорыва воды из карьера затопило шахту, в которой находился 151 человек. Восемь горняков погибли.

О компании

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы. Ее доля в мировом объеме добычи составляет 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%.

В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области.

Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%, в свободном обращении почти 34% акций.